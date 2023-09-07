Хикмет Гаджиев опровергает Пашиняна

Азербайджан не получал от правительства Армении предложения о ведении срочных переговоров с президентом Ильхамом Алиевым, сказал Reuters помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных разговоров с мировыми лидерами заявлял о готовности провести экстренную встречу с президентом Азербайджана.