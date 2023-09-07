В Румынии продолжают падать российские дроны

Министерство обороны Румынии сообщило, что в двух с половиной километрах от села Плауру, расположенном возле украинского Измаила, 9 сентября нашли фрагменты дрона, аналогичного тем, которые используются в российской армии.

Румынские военные взяли под свою охрану район падения обломков беспилотника, найденные фрагменты собираются передать для анализа и технической экспертизы.

«Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения Российской Федерации на некоторые объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти нападения неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права, поскольку являются военными преступлениями», — сказано в заявлении Минобороны Румынии.

В министерстве подчеркнули, что румынские военные остаются в состоянии боевой готовности, а также контактируют с союзными структурами, с которыми происходит обмен информацией в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что власти Румынии обсуждают возможность эвакуации жителей села Плауру из-за его близости к Украине.

Министерство обороны Румынии ранее на этой неделе подтвердило, что на территории страны 4 сентября упали части российского беспилотника. Первоначально власти Румынии отрицали падение обломков, о котором первым сообщил представитель МИД Украины.