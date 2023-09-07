Джейхун Наджафов, собкор 21:45

Кремль активно вербует иностранцев и рабочих мигрантов из Центральной Азии для участия в войне в Украине. Согласно заявлению Министерства обороны Великобритании, российская армия потеряла в боях против ВСУ до 300 тысяч военных и теперь столкнулась с острым дефицитом живой силы. В преддверии президентских выборов 2024 года Владимир Путин избегает массовой мобилизации, поэтому российское Минобороны активно вербует иностранцев из соседних стран, рабочих-мигрантов и зеков из стран Центральной Азии. Согласно британским службам, этот шаг «позволяет Кремлю приобрести дополнительный персонал для своих военных действий в условиях растущих потерь» и «избежать дальнейших непопулярных мер по внутренней мобилизации».

С конца июня Минобороны России начало онлайн-вербовку, ориентированную на аудиторию Армении и Казахстана. Особенно активно эта кампания ведется в Костанайской области Казахстана – регионе компактного проживания этнических русских. В опубликованных объявлениях предлагается первоначальная выплата в размере 495 000 рублей ($5 140) и стартовая зарплата в 190 000 рублей ($1 973). В самой РФ за участие в «СВО» трудовым мигрантам предлагают ускоренное получение гражданства и зарплату в $4 160. Минобороны Великобритании отмечает, что в России проживает более шести миллионов мигрантов из Центральной Азии, и все они являются «потенциальными новобранцами» в глазах Кремля. Отметим, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев со ссылкой на Минобороны заявил, что с начала года на контрактную службу в армию приняли 280 тысяч человек. Но можно ли верить этой цифре? По данным российских телеграм-каналов, региональные власти не могут выполнить планы по набору контрактников. В Ростовской, Воронежской, Волгоградской и других областях в автобусах распространяют листовки с рекламой контрактной службы на узбекском языке; мигрантам обещают хорошие деньги и предоставление гражданства России. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах России полиция в ходе облав на мигрантов задерживает «новых граждан» РФ и отвозит в военкоматы, где их ставят на учет и тоже предлагают заключить контракт.

«Использование иностранных граждан позволяет Кремлю привлечь дополнительные человеческие ресурсы для военных действий в условиях растущих потерь», – говорится в сообщении британской разведки. В этом сообщении нет данных о числе иностранцев, которых удалось привлечь к службе в российской армии, однако размах кампании впечатляет. На днях МВД Кубы заявило, что арестована группа лиц, которая вербовала граждан этой страны для российской армии. В контексте сообщений о пополнении российской армии иностранцами чаще всего говорится о гражданах Кыргызстана. По данным немецкой газеты Welt, в Кыргызстане обнаруживают все больше могил лиц, воевавших в Украине вместе с русскими. При этом официально более 500 тысяч киргизов получили гражданство РФ. Киргизские эксперты считают, что все эти люди вполне могли быть использованы Москвой в качестве «пушечного мяса» в Украине, и их число будет расти. Дело в том, что большинство киргизов работают на низкооплачиваемой работе и, по сравнению с мигрантами из других центральноазиатских республик, лучше владеют русским языком.

Судя по всему, ЧВК «Вагнер» удалось завербовать многих киргизов, находившихся в заключении. Так, Гульнара Закирова – мать бывшего зэка Эрлана Эрмекова, ставшего «вагнеровцем» и убитого в феврале этого года в Украине, – в интервью «Радио Cвобода» сообщила, что ее сына завербовали в сибирской тюрьме, где он отбывал девятилетний срок за грабеж и изнасилование. Тюремные чиновники оказали на него давление, чтобы тот присоединился к ЧВК «Вагнер». В голосовом сообщении, которое он отправил в Кыргызстан своей семье незадолго до ухода на фронт, Эрлан сказал: «Все будет хорошо. Такова воля Аллаха». Он должен был вернуться домой через шесть месяцев. При этом Эрмеков подчеркнул, что он не один такой: «Из моей тюрьмы вышли около 200 мужчин». Спустя несколько месяцев Закирова получила металлический гроб с телом сына. Со слезами на глазах она рассказала, что его правый бок разорвала граната, а руки были обуглены, глаза так и остались открытыми. Другой бывший зэк – 30-летний киргиз Аян Алишеров, находившийся в заключении в России по обвинению в похищении и вымогательстве, – погиб 24 ноября 2022 года в бою под Бахмутом. Его родственники сообщили, что Аян не получал российского гражданства, и не понимают, каким образом он оказался в Украине. Алишеров был задержан в 2019 году в Москве. Его мать, Рахат Абдивалиева, считает, что все обвинения в отношении ее сына были сфабрикованы, но не может понять, что привело его в Украину.

Как сообщила haqqin.az известная киргизская правозащитница Азиза Абдирасулова, власти Кыргызстана не сообщают, сколько киргизов убиты или ранены в Украине. Вербовка киргизов идет на территории России, и потому нет никакой статистики, на основании которой можно было бы судить о том, сколько киргизов с российскими и киргизскими паспортами привлечены к боевым действиям через военкоматы, через миграционную службу или через иные ведомства. «Мы только по факту узнаём, что в такое-то время и в такой-то город Кыргызстана привезли погибших ребят, – говорит Абдирасулова. – В первое время, когда не была понятной позиция правительства и простых людей в нашей стране относительно войны России в Украине, погибших киргизов хоронили с воинскими почестями. В похоронах принимали участие представители посольства России, гробы заворачивались в киргизские и российские флаги, а военные салютовали из табельного оружия. При этом родственники погибших получали полагающиеся компенсации от РФ».

Абдирасулова подразделяет воюющих в российских войсках киргизов на три категории. Первые – это те, кто за денежные вознаграждения, из любви к России или симпатии к Путину, а также по каким-то еще причинам добровольно стали наемниками, пошли воевать и погибли на украинском фронте. «Их мне абсолютно не жалко», – отметила она. Вторая категория – это иммигрировавшие в детском возрасте или родившиеся в РФ киргизы, которые получили там гражданство и были призваны в армию или мобилизованы. Они считают, что не могут отказаться от мобилизации и обязаны защищать так называемую «Россию-матушку». Третья категория – это бесправные ребята, которые по каким-то обстоятельствам судьбы или за совершённые преступления попали в тюрьмы, откуда их забрали на войну в составе российской армии.