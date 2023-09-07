Центральное разведывательное управление (ЦРУ), заинтересованное в сотрудничестве с российскими гражданами, опубликовало в четверг видео, адресованное кремлевским чиновникам с призывом рассказать правду о системе, которая, по его словам, пронизана ложью и подхалимством.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в июле, что недовольство части россиян войной в Украине предоставило агентству редкую возможность для вербовки информаторов. Бернс заверил, что ЦРУ не упускает эту возможность.

Агентство опубликовало в своем русскоязычном телеграм-канале видео под названием «Почему я пошел на контакт с ЦРУ: Ради себя». Целевая аудитория видео – военные офицеры, россияне, работающие в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или близкие к правительственным кругам.

Главный герой ролика – вымышленный чиновник, идущий по заснеженным улицам Москвы.

«Это я всем твердил, что искажать правду в отчетах – это бессовестно. Но по службе продвигались именно те, кто это делал, - говорит голос за кадром. - Раньше я верил, что правда имеет какую-то ценность».

Актер, исполняющий роль российского чиновника, входит в здание российского правительства.

«Люди, которые Вас окружают, возможно не хотят слышать правду. Мы хотим. Вы не бессильны», — говорится в видео, предлагающее российским чиновниками связаться с ЦРУ безопасным образом.

«ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду. Ваша информация может быть более ценной, чем Вы думаете», — говорится в сопроводительном тексте.