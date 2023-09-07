В США считают, что Россия не производит достаточно снарядов

Россия сможет увеличить производство артиллерийских снарядов в ближайшие несколько лет до примерно 2 млн единиц ежегодно, что вдвое превышает ожидания со стороны Запада. Однако это все равно не компенсирует дефицит снарядов, необходимых Москве для ведения войны в Украине, рассказал Reuters американский чиновник.

По оценкам американских властей, Россия выпустила от 10 до 11 миллионов снарядов по территории Украины с начала вторжения. «Если вы израсходовали 10 млн снарядов в прошлом году, и вы находитесь в самом центре битвы, а можете производить всего от 1 до 2 млн снарядов в год, я не думаю, что это очень сильное положение», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, инвестиции в оборонительный сектор России могут позволить Москве производить около 200 танков в год, что вдвое превышает некоторые предыдущие западные оценки. Тем не менее, это тоже далеко не полностью удовлетворяет потребности российских военных, особенно после тяжелых потерь в Украине.

«Когда вы потеряли 2000 танков, вам потребуется десять лет, чтобы вернуться к исходной точке», — отметил он, добавив, что Россия также потеряла 4000 боевых бронированных машин, более 100 самолетов.

Участившиеся контакты властей России с представителями Северной Кореи, итогом которых может стать подписание договора на поставку боеприпасов, демонстрируют отчаяние Москвы в Украине, полагают в США.

«России приходится обращаться к таким сомнительным партнерам, чтобы поддержать свое катастрофическое вторжение в Украину. И это будет стоить огромных средств, потому что Северная Корея будет давить на выгодные условия», — считает источник агентства.