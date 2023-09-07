Офис Зеленского раскритиковал ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш не заинтересован в том, чтобы война в Украине закончилась справедливым финалом. Он даже не понимает, что происходит на самом деле, сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Гутерриш не заинтересован в том, чтобы эта война закончилась справедливым финалом", - сказал Подоляк.

Так советник ОП отреагировал на слова генсека ООН о том, что "стороны хотят продолжать войну". Кроме того, Подоляк отметил, что эти слова - абсурд.

"Это четко фиксирует позицию Гутерриша как человека, который абсолютно сознательно не понимает, что происходит в Украине. Абсолютно не заинтересован в том, чтобы эта война закончилась справедливым финалом. Абсолютно зависим от российской точки зрения на эту войну", - добавил он.