Очередная победа Баку: открыт Агдамский маршрут Срочно в номер
Для удовлетворения гуманитарных потребностей жителей армянской национальности, которые проживают на территории Азербайджана, находящейся под временным контролем российских миротворческих сил, достигнута договоренность об открытии маршрута Агдам - Аскеран - Ханкенди.
С завтрашнего дня по этому маршруту автомобили российского Красного Креста будут доставлять гуманитарные грузы в Ханкенди.
Это можно назвать очередной победой Баку, поскольку азербайджанская сторона уже некоторое время требовала использовать Агдамский маршрут для снабжения этнических армян в Карабахе. Призыв Азербайджана об использовании Агдамского маршрута поддержали Россия, Евросоюз и США.
Однако армянская сторона всячески препятствовала открытию этого маршрута, выдвигая различные дополнительные условия. Например, заявлялось, что Лачинский коридор должен быть открыт одновременно с Агдамским маршрутом.
Азербайджанская сторона четко довела до всех заинтересованных сторон невозможность использования дороги Лачин - Ханкенди в формате коридора и, несмотря на растущее давление, настаивала на своей законной позиции. Недавно в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что использование дороги Лачин - Ханкенди станет возможным только после открытия Агдамского маршрута. При этом перевозка грузов по дороге может осуществляться с соблюдением пограничных и таможенных правил Азербайджана. Это требование Баку также учтено в достигнутом соглашении.
Открытие Агдамского маршрута не отменяет требований Баку по немедленному самороспуску незаконного режима, поддерживаемого и финансируемого Арменией, и выводу из Азербайджана всех армянских вооруженных формирований, находящихся в зоне временного контроля РМК в Карабахе.
Таким образом, открытием Агдамского маршрута сводятся на нет доводы армянской пропаганды о том, что «120 тысяч армян находятся в блокаде и им грозит голодная смерть» в Карабахе.
В то же время данное соглашение можно считать важным шагом в направлении восстановления полного суверенитета Азербайджана над территорией, находящейся в настоящее время под ответственностью российских миротворцев, и реинтеграции армян, проживающих здесь.
На следующем этапе, судя по всему, на повестку дня встанет вопрос ликвидации действующих на этой территории незаконных армянских вооруженных формирований.