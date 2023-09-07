С завтрашнего дня по этому маршруту автомобили российского Красного Креста будут доставлять гуманитарные грузы в Ханкенди.

Для удовлетворения гуманитарных потребностей жителей армянской национальности, которые проживают на территории Азербайджана, находящейся под временным контролем российских миротворческих сил, достигнута договоренность об открытии маршрута Агдам - Аскеран - Ханкенди.

Это можно назвать очередной победой Баку, поскольку азербайджанская сторона уже некоторое время требовала использовать Агдамский маршрут для снабжения этнических армян в Карабахе. Призыв Азербайджана об использовании Агдамского маршрута поддержали Россия, Евросоюз и США.

Однако армянская сторона всячески препятствовала открытию этого маршрута, выдвигая различные дополнительные условия. Например, заявлялось, что Лачинский коридор должен быть открыт одновременно с Агдамским маршрутом.

Азербайджанская сторона четко довела до всех заинтересованных сторон невозможность использования дороги Лачин - Ханкенди в формате коридора и, несмотря на растущее давление, настаивала на своей законной позиции. Недавно в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что использование дороги Лачин - Ханкенди станет возможным только после открытия Агдамского маршрута. При этом перевозка грузов по дороге может осуществляться с соблюдением пограничных и таможенных правил Азербайджана. Это требование Баку также учтено в достигнутом соглашении.