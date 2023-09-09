Столтенберг раскритиковал Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Румынии Клаус Йоханнис провели телефонный разговор, написал Столтенберг в Twitter.

«Я поговорил с президентом Румынии о фрагментах беспилотника, найденных в Румынии, и об атаках России на Украину через Дунай. Нет никаких признаков того, что (Россия) намерена нанести удар по НАТО, но удары нарушают стабильность.

Я приветствую решение США предоставить большее количество самолетов F-16 воздушной полиции НАТО для патрулирования. Мы солидарны с Румынией», - подчеркнул Столтенберг.