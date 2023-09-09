Пашинян уволил главу Службы госохраны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил руководителя Службы государственной охраны республики.
«Руководствуясь законом «Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной защите», освободить от должности начальника Службы государственной охраны Саргиса Ованнисяна. Назначить заместителя начальника Артура Гаспаряна исполняющим обязанности начальника службы», — говорится в тексте указа.
Целями и задачами службы являются прогнозирование и выявление угроз объектам государственной охраны, реализация комплексных мероприятий по предотвращению угроз, обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного или временного нахождения, в том числе при движении транспорта.