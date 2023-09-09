Бывший охранник Путина рассказал о его привычках

Бывший сотрудник Федеральной службы охраны России Виталий Брижатый, охранявший дачу президента страны Владимира Путина в Крыму, уволился со службы и уехал в Эквадор.

Брижатый называет российского президента преступником и говорит, что выступает против войны в Украине.

Беглец охранял дачу Путина в посёлке Олива на южном берегу Крыма. По соседству расположены дачи бывшего президента России Дмитрия Медведева и главы ФСБ Александра Бортникова.

По словам Брижатого, Путин никому не доверяет, даже своей охране, которая может не знать, находится президент рядом или нет. "Людям могут сказать: "Он отдыхает на этой даче", и все бегают, охраняют, а он может быть в другом месте", – утверждает бывший охранник российского президента.

По его словам, во время поездок Путина в Крым его прилёт анонсируется сразу в двух аэропортах – Севастополя и Симферополя, расстояние между ними больше 100 километров. Но президент при этом может прибыть другим транспортом, например, морем. "Вот так человек боится за свою жизнь", – говорит Брижатый.

Брижатый говорит, что разочаровался в президенте после полномасштабного вторжения России в Украину. Сотрудникам ФСО запретили общаться с украинскими родственниками, гражданами США и Евросоюза и любыми людьми, выступающими против войны, под угрозой уголовного преследования, следует из его рассказа.