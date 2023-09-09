Хикмет Гаджиев: Марионеточный режим должен быть распущен

Завтра по инициативе России продовольственный груз Российского Красного Креста отправится по дороге Агдам - Аскеран в направлении Ханкенди в координации с Азербайджанским Красным Полумесяцем, написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Это отдельная договоренность, и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди для доставки грузов МККК. Так, 1 сентября Азербайджан в качестве доброй воли выразил свое согласие на одновременное открытие дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди. Но незаконный режим отказался.

Однако на ППП "Лачин" должен соблюдаться азербайджанский таможенный и пограничный режим.

Фиктивные и сфабрикованные выборы или, лучше сказать, отбор - это серьезный регресс и контрпродуктивный шаг. Незаконный марионеточный режим должен быть распущен и разоружен. Только так можно обеспечить прочный мир, в котором смогут жить и сосуществовать армяне и азербайджанцы, проживающие в Карабахе", - отмечается в сообщении.