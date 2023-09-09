Буш рассказал, как Путин его обидел

Джордж Буш-младший, который был президентом США в 2001-2009 годах, рассказал, как российский президент Владимир Путин обидел его, когда начал насмехаться над его любимой собакой.

Эту историю Буш вспомнил во время выступления по видеосвязи на форуме Yalta European Strategy, прошедшем 8-9 сентября в Киеве.

"Он увидел моего терьера и сказал: "Разве это собака?" Затем в Москве он предложил показать свою собаку. Я согласился, и он показал большую собаку, сказав, что та легко справится с моей. Я был удивлен и сказал, что это меня оскорбляет. На что Путин лишь спросил: "Почему?" - рассказал Буш.

По мнению экс-президента США, эта история хорошо иллюстрирует характер Путина.

"Он всегда хочет продемонстрировать свою силу. Вместо этого он считал Россию ослабленным государством и поэтому был обижен на весь мир", – сказал Буш.

Также бывший президент США уверяет, что "заглянул Путину в глаза и увидел его натуру".

"Он был заражен властью и жаждой денег", – сказал Буш.