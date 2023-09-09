Вооруженные силы Армении в очередной раз обстреляли позиции азербайджанской армии на условной азербайджано-армянской границе. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 9 сентября около 23:40 подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреляли со своих позиций в направлении населенного пункта Сайбалы Гаракильсинского района позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района.

В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.