В России заявили об атаке беспилотников и катеров на Крым
В ночь на 10 сентября российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов самолетного типа над акваторией Черного моря вблизи крымского побережья, утверждает Минобороны РФ.
Других подробностей ведомство не приводит, о пострадавших и разрушениях не сообщается.
Кроме того, российское оборонное ведомство уверяет, что «сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшими в направлении Крымского побережья».