Россия сосредоточила на оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму, более 420 тысяч своих военнослужащих, сообщил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам на ежегодной встрече «Ялтинской европейской стратегии» (YES), эта цифра не включает «Росгвардию, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры РФ, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях», цитирует Скибицкого Интерфакс-Украина.

Замглавы ГУР указал, что на сегодняшний день российские войска развернули вдоль границы с Украиной 46 пусковых установок ракетного комплекса «Искандер».