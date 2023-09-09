В Мингячевире пройдет чемпионат Азербайджана по гребле

В Мингячевире при совместной организационной поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации каноэ и гребли Азербайджана (AKAF) 13-14 сентября пройдет чемпионат Азербайджана по академической гребле.

В соревнованиях, которые пройдут в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», примут участие около 100 спортсменов из Баку и Мингячевира. Участники будут состязаться в заплывах по академической гребле, а также в гребле на байдарках и каноэ.

AKAF, одной из основных направлений деятельности которой является усиление массовости занятий греблей в Азербайджане, отдаст предпочтение участию в чемпионате Азербайджана преимущественно подростков и молодых спортсменов.

Победителей наградят медалями и дипломами. Отличившиеся гребцы, помимо включения в состав сборной, получат возможность выступить в международной Мингячевирской регате, которая пройдет в октябре.