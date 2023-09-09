Министерство обороны Азербайджана заявляет...
Министерство обороны Азербайджана выступило с сообщением в связи с заявлением армянской стороны о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии армянских позиций.
«Распространенная армянской стороной информация о том, что подразделения азербайджанской армии 9 сентября в 22:50 якобы подвергали обстрелу позиции вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Гюнешли, не соответствует действительности. Категорически опровергаем информацию Министерства обороны Армении», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.