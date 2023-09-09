Ночная атака на Киев: что известно фото
В ночь на 10 сентября российские военные атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 25 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
В то же время в Киевской городской военной администрации заявили, что силам ПВО удалось уничтожить более 20 Shahed над украинской столицей.
«Этой ночью враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно это были барражирующие боеприпасы типа Shahed. Дроны заходили в столицу группами и по разным направлениям. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА», - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Обломки дронов упали в нескольких районах. Пострадал один человек. Попко уточнил, что в Шевченковском районе Киева обломки беспилотника повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков «упали на открытую, не застроенную территорию». «Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие», - сообщил глава киевской военной горадминистрации.