В ночь на 10 сентября российские военные атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 25 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В то же время в Киевской городской военной администрации заявили, что силам ПВО удалось уничтожить более 20 Shahed над украинской столицей.