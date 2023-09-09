«Прощай, Индия!», - говорят в Москве. «Здравствуй, Америка!», - отвечают в Нью-Дели новый поворот

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Болливуд в очередной раз оказался на высоте. Постановка встречи Байдена в аэропорту оказалась выше всяческих похвал, и когда танцоры в струящихся фиолетовых одеждах кружили в зажигательном танце по американскую поп-музыку, градус визита достиг высших значений. Только склонившихся слонов с гроздьями свежих бананов не хватало.

Более 18 месяцев Нью-Дели успешно балансировал между Вашингтоном и Москвой, старательно снимая сливки со статуса «старого друга России», приобретая с сумасшедшим дисконтом и отложенными платежами российскую нефть. Но теперь кран российских энергоносителей закрылся, а значит – самое время закончить всю эту «хинди-руси бхай-бхай», и официально объявить о стратегическом партнерстве с США в деле создания альянса, который выступит инструментом сдерживания Китая.

. С американской поддержкой уродливая хиндутва – крайняя форма индуистского национализма – будет закидывать свои щупальца по всему континенту: от поддержки армянских реваншистов до враждебных действий против Пакистана и его союзников

Вряд ли на спине Владимира Путина осталось место, свободное от нанесения «ударов кинжала» от разных стран, но индусы все же нашли место, куда его всунуть. И теперь с радостью будут его еще в ране проворачивать, окончательно рвя с Москвой в пользу Вашингтона.

В чем нет ничего удивительного. Благодаря растущей поддержке и поощрению со стороны Запада, правительство Моди решительно отказалось от своего осторожного подхода к внешней политике - и начало более настойчиво преследовать геополитические интересы Индии в понимании ее нынешнего правительства.

Которые заключаются, во-первых, в том, что Индии нужно взять на себя роль глобальной державы. Во-вторых, представить себя лидером «глобального Юга», отличаясь как от США, так и от Китая. А в лучшем случае – и вовсе исключить КНР из лагеря Глобального Юга.

В-третьих, стать ключевым узлом, связывающий Запад с глобальным Югом. И, в-четвертых, используя подход, схожий с американской доктриной Монро, продолжать превращать Южную Азию и Индийский океан в исключительную сферу влияния Индии.

Словом, в Нью-Дели сейчас торжество мышления древнеиндийского эрудита Каутильи, который считал, что:

Нью-Дели теперь Москве не партнер и будет дрейфовать в категорию «недружественных», по классификации Кремля, государств

1. Соседи — естественные враги, а соседи моих соседей — потенциальные союзники.

2. Все государства стремятся накопить власть, и война часто является лучшим средством для этого.

3. Большая рыба ест маленькую. Выживают только самые сильные государства.

Древняя архаика в Индии, которую строит Нарендра Моди, тесно сплелась с современностью. В пользу стратегического партнерства с США – и отказа от традиции неприсоединения, переходу от прежнего курса «политического романтизма» к «реалистичной позиции», характеризующейся большей склонностью к риску и творчеству при участии в международных делах.

То есть, называя вещи своими именами, индийский реал-политик теперь будет заключаться в безграничном расширении стратегического партнерства с США – и, соответственно, к стремительному сокращению отношений с Россией. Что отправляет куда-то в Брахмапутру и оставшиеся российские проекты в сфере ВТС, пусть к сегодняшнему дню они и без того серьезно усохли, и проекты сотрудничества в освоении Северного морского пути.

Да и рывок в Центральную Азию, на который нацелились индусы, они будут теперь делать, не оглядываясь на Москву. Да и смысла оглядываться теперь нет – Нью-Дели теперь Москве не партнер и будет дрейфовать в категорию «недружественных», по классификации Кремля, государств.

Не вызывает сомнений, что подобная переориентация Индии приведет к разрушению всей архитектуры безопасности в Южной Азии. Хотя бы потому, что американцы будут накачивать мускулы индусского национализма по полной, что называется, программе. Со всеми из этого вытекающими последствиями. С американской поддержкой уродливая хиндутва – крайняя форма индуистского национализма – будет закидывать свои щупальца по всему континенту: от поддержки армянских реваншистов до враждебных действий против Пакистана и его союзников. С грубым нарушением всех прав и правил. Поскольку Нарендра Моди точно знает: уж на эти-то нарушения в Вашингтоне всегда закроют глаза.