«Прощай, Индия!», - говорят в Москве. «Здравствуй, Америка!», - отвечают в Нью-Дели новый поворот
Болливуд в очередной раз оказался на высоте. Постановка встречи Байдена в аэропорту оказалась выше всяческих похвал, и когда танцоры в струящихся фиолетовых одеждах кружили в зажигательном танце по американскую поп-музыку, градус визита достиг высших значений. Только склонившихся слонов с гроздьями свежих бананов не хватало.
Более 18 месяцев Нью-Дели успешно балансировал между Вашингтоном и Москвой, старательно снимая сливки со статуса «старого друга России», приобретая с сумасшедшим дисконтом и отложенными платежами российскую нефть. Но теперь кран российских энергоносителей закрылся, а значит – самое время закончить всю эту «хинди-руси бхай-бхай», и официально объявить о стратегическом партнерстве с США в деле создания альянса, который выступит инструментом сдерживания Китая.
Вряд ли на спине Владимира Путина осталось место, свободное от нанесения «ударов кинжала» от разных стран, но индусы все же нашли место, куда его всунуть. И теперь с радостью будут его еще в ране проворачивать, окончательно рвя с Москвой в пользу Вашингтона.
В чем нет ничего удивительного. Благодаря растущей поддержке и поощрению со стороны Запада, правительство Моди решительно отказалось от своего осторожного подхода к внешней политике - и начало более настойчиво преследовать геополитические интересы Индии в понимании ее нынешнего правительства.
Которые заключаются, во-первых, в том, что Индии нужно взять на себя роль глобальной державы. Во-вторых, представить себя лидером «глобального Юга», отличаясь как от США, так и от Китая. А в лучшем случае – и вовсе исключить КНР из лагеря Глобального Юга.
В-третьих, стать ключевым узлом, связывающий Запад с глобальным Югом. И, в-четвертых, используя подход, схожий с американской доктриной Монро, продолжать превращать Южную Азию и Индийский океан в исключительную сферу влияния Индии.
Словом, в Нью-Дели сейчас торжество мышления древнеиндийского эрудита Каутильи, который считал, что:
1. Соседи — естественные враги, а соседи моих соседей — потенциальные союзники.
2. Все государства стремятся накопить власть, и война часто является лучшим средством для этого.
3. Большая рыба ест маленькую. Выживают только самые сильные государства.
Древняя архаика в Индии, которую строит Нарендра Моди, тесно сплелась с современностью. В пользу стратегического партнерства с США – и отказа от традиции неприсоединения, переходу от прежнего курса «политического романтизма» к «реалистичной позиции», характеризующейся большей склонностью к риску и творчеству при участии в международных делах.
То есть, называя вещи своими именами, индийский реал-политик теперь будет заключаться в безграничном расширении стратегического партнерства с США – и, соответственно, к стремительному сокращению отношений с Россией. Что отправляет куда-то в Брахмапутру и оставшиеся российские проекты в сфере ВТС, пусть к сегодняшнему дню они и без того серьезно усохли, и проекты сотрудничества в освоении Северного морского пути.
Да и рывок в Центральную Азию, на который нацелились индусы, они будут теперь делать, не оглядываясь на Москву. Да и смысла оглядываться теперь нет – Нью-Дели теперь Москве не партнер и будет дрейфовать в категорию «недружественных», по классификации Кремля, государств.
Не вызывает сомнений, что подобная переориентация Индии приведет к разрушению всей архитектуры безопасности в Южной Азии. Хотя бы потому, что американцы будут накачивать мускулы индусского национализма по полной, что называется, программе. Со всеми из этого вытекающими последствиями. С американской поддержкой уродливая хиндутва – крайняя форма индуистского национализма – будет закидывать свои щупальца по всему континенту: от поддержки армянских реваншистов до враждебных действий против Пакистана и его союзников. С грубым нарушением всех прав и правил. Поскольку Нарендра Моди точно знает: уж на эти-то нарушения в Вашингтоне всегда закроют глаза.