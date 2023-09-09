Дмитрий Рой, автор haqqin.az 09:50

Болливуд в очередной раз оказался на высоте. Постановка встречи Байдена в аэропорту оказалась выше всяческих похвал, и когда танцоры в струящихся фиолетовых одеждах кружили в зажигательном танце по американскую поп-музыку, градус визита достиг высших значений. Только склонившихся слонов с гроздьями свежих бананов не хватало. Более 18 месяцев Нью-Дели успешно балансировал между Вашингтоном и Москвой, старательно снимая сливки со статуса «старого друга России», приобретая с сумасшедшим дисконтом и отложенными платежами российскую нефть. Но теперь кран российских энергоносителей закрылся, а значит – самое время закончить всю эту «хинди-руси бхай-бхай», и официально объявить о стратегическом партнерстве с США в деле создания альянса, который выступит инструментом сдерживания Китая.

Вряд ли на спине Владимира Путина осталось место, свободное от нанесения «ударов кинжала» от разных стран, но индусы все же нашли место, куда его всунуть. И теперь с радостью будут его еще в ране проворачивать, окончательно рвя с Москвой в пользу Вашингтона. В чем нет ничего удивительного. Благодаря растущей поддержке и поощрению со стороны Запада, правительство Моди решительно отказалось от своего осторожного подхода к внешней политике - и начало более настойчиво преследовать геополитические интересы Индии в понимании ее нынешнего правительства. Которые заключаются, во-первых, в том, что Индии нужно взять на себя роль глобальной державы. Во-вторых, представить себя лидером «глобального Юга», отличаясь как от США, так и от Китая. А в лучшем случае – и вовсе исключить КНР из лагеря Глобального Юга. В-третьих, стать ключевым узлом, связывающий Запад с глобальным Югом. И, в-четвертых, используя подход, схожий с американской доктриной Монро, продолжать превращать Южную Азию и Индийский океан в исключительную сферу влияния Индии. Словом, в Нью-Дели сейчас торжество мышления древнеиндийского эрудита Каутильи, который считал, что: