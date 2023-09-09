Пакистан о «выборах в Карабахе»

Пакистан осуждает проведение так называемых «выборов» в Карабахе. Об этом сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской Республики Мумтаз Захры Балоч.

«Пакистан считает Карабах суверенной территорией Азербайджанской Республики, и любая попытка незаконно установленного режима провести так называемые «выборы» является предосудительной с юридической и моральной точки зрения. Такая попытка также является грубым нарушением Устава ООН и принципов действующего международного права»,- говорится в заявлении.