Президент Бразилии пообещал не арестовывать Путина

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что российского лидера Владимира Путина не арестуют в Бразилии, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году.

«Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют», - приводит Reuters слова президента Бразилии.

17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченного президента РФ по правам ребенка. Все страны - члены МУС теперь юридически обязаны задержать и передать в суд президента РФ.