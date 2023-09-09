Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 10:27

Администрация Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана на днях сообщила о возобновлении деятельности приграничных рынков этого региона с Афганистаном. На фоне того информационного потока, который идет сейчас – это действительно хорошая новость. Потому что любая торговля, даже в таких незначительных объемах, почти бартер, какая возобновилась на афгано-таджикской границе – это всегда лучше, чем настороженность и вражда с соседями, существовавшая здесь с момента прихода к власти талибов.

В сообщении исполнительного органа государственной власти ГБАО, опубликованном на его странице в Facebook, говорится, что «возобновили работу приграничные рынки в микрорайоне Тем города Хорог, Дарвазском, Ванджском и Ишкашимском районах». Также подчеркивается, что этот шаг был предпринят на основании «поручения президента РТ Эмомали Рахмона». Что представляется особенно значимым, поскольку Душанбе неоднократно заявлял и продолжает на официальном уровне заявлять, что не признает правительство самопровозглашенного Исламского Эмирата Афганистана. И изменить свою позицию может только в том случае, если в Кабуле будет создано инклюзивное правительство, включающее в себя представителей местных таджиков. Которые по своему количеству и влиянию в афганском бизнесе язык просто не повернется назвать «меньшинством».

Афгано-таджикская граница после прихода талибов к власти два года была на замке. Более того, тысячи афганских беженцев и критиков режима Талибана бежали в Таджикистан. Там же разместилась и неофициальная штаб-квартира Ахмада Шаха Масуда-младшего, поначалу громко заявлявшего о том, что именно он возглавит «Фронт сопротивления талибов», в который войдут представители всех непуштунов, населяющих Афганистан. Но сколько-нибудь серьезных успехов Масуд-младший за два года добиться не сумел. Что не могло не вызвать в Душанбе серьезного разочарования. К тому же свою положительную роль сыграл пример соседей Таджикистана: Ташкента, Астаны и Ашгабата, которые с первых недель прихода талибов к власти стали искать пути взаимодействия с ними. И, наконец, главным достижением талибов за два года пребывания их у власти следует считать то, что они полностью сдержали свое обещание, данное в первые дни после их победы центральноазиатским соседям: с территории Афганистана угрозы для государств Центральной Азии от них исходить не будет. Поначалу в это мало кто верил, более того – было совсем наоборот, интернет в буквальном смысле этого слова был переполнен прогнозами той или иной степени апокалиптичности. А в московских кабинетах командования ОДКБ довольно потирали руки: существование этого блока в кои-то веки обретало смысл, будем защищаться от угрозы с южных границ, что, в свою очередь, означало возможность увеличения бюджета организации.