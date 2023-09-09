Торговать лучше, чем враждовать: Рахмон повернулся к талибам наша корреспонденция
Администрация Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана на днях сообщила о возобновлении деятельности приграничных рынков этого региона с Афганистаном.
На фоне того информационного потока, который идет сейчас – это действительно хорошая новость. Потому что любая торговля, даже в таких незначительных объемах, почти бартер, какая возобновилась на афгано-таджикской границе – это всегда лучше, чем настороженность и вражда с соседями, существовавшая здесь с момента прихода к власти талибов.
В сообщении исполнительного органа государственной власти ГБАО, опубликованном на его странице в Facebook, говорится, что «возобновили работу приграничные рынки в микрорайоне Тем города Хорог, Дарвазском, Ванджском и Ишкашимском районах». Также подчеркивается, что этот шаг был предпринят на основании «поручения президента РТ Эмомали Рахмона».
Что представляется особенно значимым, поскольку Душанбе неоднократно заявлял и продолжает на официальном уровне заявлять, что не признает правительство самопровозглашенного Исламского Эмирата Афганистана. И изменить свою позицию может только в том случае, если в Кабуле будет создано инклюзивное правительство, включающее в себя представителей местных таджиков. Которые по своему количеству и влиянию в афганском бизнесе язык просто не повернется назвать «меньшинством».
Афгано-таджикская граница после прихода талибов к власти два года была на замке. Более того, тысячи афганских беженцев и критиков режима Талибана бежали в Таджикистан. Там же разместилась и неофициальная штаб-квартира Ахмада Шаха Масуда-младшего, поначалу громко заявлявшего о том, что именно он возглавит «Фронт сопротивления талибов», в который войдут представители всех непуштунов, населяющих Афганистан.
Но сколько-нибудь серьезных успехов Масуд-младший за два года добиться не сумел. Что не могло не вызвать в Душанбе серьезного разочарования. К тому же свою положительную роль сыграл пример соседей Таджикистана: Ташкента, Астаны и Ашгабата, которые с первых недель прихода талибов к власти стали искать пути взаимодействия с ними.
И, наконец, главным достижением талибов за два года пребывания их у власти следует считать то, что они полностью сдержали свое обещание, данное в первые дни после их победы центральноазиатским соседям: с территории Афганистана угрозы для государств Центральной Азии от них исходить не будет.
Поначалу в это мало кто верил, более того – было совсем наоборот, интернет в буквальном смысле этого слова был переполнен прогнозами той или иной степени апокалиптичности. А в московских кабинетах командования ОДКБ довольно потирали руки: существование этого блока в кои-то веки обретало смысл, будем защищаться от угрозы с южных границ, что, в свою очередь, означало возможность увеличения бюджета организации.
Теперь видно, что в оценке ситуации и политики талибов правы оказались те, кто изначально отвергал вероятность их агрессии в отношении центральноазиатских соседей и говорил о необходимости налаживания экономических связей с Талибаном. А политические – придут потом, как необходимое приложение. И именно такой подход в государствах Центральной Азии, как выясняется, набирает обороты.
В сообщении администрации (хукумата) ГБАО говорится: «Рынки возобновили свою деятельность, что будет способствовать повышению уровня и качества жизни жителей двух стран». А вслед за этим хочется надеяться, что Душанбе и Кабул приступят к переговорам по всему комплексу, представляющему взаимный интерес по вопросам от безопасности до предотвращения поставок некачественной продукции.
Все-таки торговать всегда лучше, чем враждовать, и очень хорошо, что в Душанбе и Кабуле не только поняли эти простую истину, но и нашли в себе достаточно политической воли, чтобы выбрать именно этот путь развития двусторонних контактов.