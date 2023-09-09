Пресечена провокация сепаратистов в Карабахе Заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 10 сентября около 09:45 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть траншеи напротив позиций азербайджанской армии в направлении Физулинского района.
В результате предпринятых подразделениями азербайджанской армии мер эти работы были прекращены.
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