Российские спецслужбы готовили свержение Пашиняна посредством Ованнисяна? главный вопрос
Как сообщалось ранее, премьер Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника службы государственной охраны Саркиса Ованнисяна. Его обязанности будет исполнять замглавы ведомства Артур Гаспарян. О причинах кадровой перестановки не сообщается.
Ованнисян был назначен главой Службы государственной безопасности всего 4 месяца назад, 28 апреля этого года. Его увольнение произошло на фоне сообщений о планируемом Кремлем государственном перевороте в Ереване с участием наемников ЧВК «Вагнер».
Сам Ованнисян не является членом команды Пашиняна: он работает в системе службы госбезопасности еще со времен правления Сержа Саргсяна.
Отметим, что Саркис Ованнисян родился в Ереване в 1968 году. Служил в Афганистане, а затем участвовал в войне против Азербайджана в 1990-1992 годах. В последующем работал в департаменте обеспечения безопасности президента и высокопоставленных должностных лиц МВД Армении, занимая должности от телохранителя до начальника отдела в органах госбезопасности.
Напомним, что во время недавних госпереворотов в африканских странах российские сценаристы запускали вперед именно руководителей служб безопасности свергнутых президентов и командующих нацгвардиями. По информации, Ованнисян был тесно связан с российскими спецслужбами, о чем стало известно западным разведслужбам, которые и порекомендовали Пашиняну вовремя отстранить «крота» из своего близкого окружения.