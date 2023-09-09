Ованнисян был назначен главой Службы государственной безопасности всего 4 месяца назад, 28 апреля этого года. Его увольнение произошло на фоне сообщений о планируемом Кремлем государственном перевороте в Ереване с участием наемников ЧВК «Вагнер».

Как сообщалось ранее, премьер Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника службы государственной охраны Саркиса Ованнисяна. Его обязанности будет исполнять замглавы ведомства Артур Гаспарян. О причинах кадровой перестановки не сообщается.

Сам Ованнисян не является членом команды Пашиняна: он работает в системе службы госбезопасности еще со времен правления Сержа Саргсяна.

Отметим, что Саркис Ованнисян родился в Ереване в 1968 году. Служил в Афганистане, а затем участвовал в войне против Азербайджана в 1990-1992 годах. В последующем работал в департаменте обеспечения безопасности президента и высокопоставленных должностных лиц МВД Армении, занимая должности от телохранителя до начальника отдела в органах госбезопасности.

Напомним, что во время недавних госпереворотов в африканских странах российские сценаристы запускали вперед именно руководителей служб безопасности свергнутых президентов и командующих нацгвардиями. По информации, Ованнисян был тесно связан с российскими спецслужбами, о чем стало известно западным разведслужбам, которые и порекомендовали Пашиняну вовремя отстранить «крота» из своего близкого окружения.