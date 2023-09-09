Армяне не пропускают российский груз Что происходит? обновлено 11:40; добавлено видео
Армянские сепаратисты собрались на дороге Ханкенди - Аскеран - Агдам и заявляют, что не собираются пропускать грузовик Российского общества Красного Креста.
По словам сепаратистов, Россия хочет «интегрировать Карабах» в Азербайджан.
* * * 11:07
Задерживается проезд в Ханкенди грузовика с продовольствием, отправленного Российским Красным Крестом для лиц армянской национальности, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.
Report передает, что хотя автомобиль с продовольствием, предназначенным для проживающих в Ханкенди армян, должен был быть в Аскеране сегодня, 10 сентября, около 10:00, фура задерживается в Бардинском районе. Причиной стала деструктивная позиция сепаратистов в Карабахе, а также, по информации, полученной из достоверных источников, это результат давления Международного комитета Красного Креста и Запада на Российское общество Красного Креста.