В Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Согласно информации, на горячую линию «112» ведомства поступила информация о возгорании в многоэтажном жилом доме. К месту происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что пожар произошел на кухне двухкомнатной квартиры на седьмом этаже восемнадцатиэтажного жилого дома, и есть высокий риск распространения огня.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар потушили в короткие сроки. В ходе мероприятий с применением автолестницы была спасена А.Нуруллаева, 2010 года рождения.