Украине осталось 45 дней на контрнаступление? Прогнозы Генштаба США и Буданова

Милли отметил, что с наступлением осенней погоды Вооруженным силам Украины будет труднее маневрировать. Он также заявил, что украинская армия двигается вперед, хотя медленнее, чем ожидалось.

«Тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы бьются и последовательно продвигаются, — заявил Милли. — Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, так что украинцы пока не закончили. Сражения еще не закончились. [ВСУ] пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали», - сказал Милли.

«Я с самого начала говорил, что эта война будет долгой, медленной, тяжелой и связанной с большим числом жертв. Ровно так и происходит», — заключил Милли.

Между тем начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что погода не остановит украинское контрнаступление. По его словам, «так или иначе боевые действия продолжатся». «Боевые действия будут продолжаться. Наступательная операция по всем направлениям, а я подчеркну, она идет на нескольких направлениях, также будет продолжаться», – цитирует Буданова Интерфакс-Украина.

«Что бы кому ни казалось, наступление продолжается. Оно идет не так быстро, как бы я хотел, я это тоже не скрываю… Могу сказать, что ситуация там достаточно сложная. У противника она сложная максимально. С нашей стороны – сложность продвижения, потому что сплошное минирование», – сказал главный разведчик Украины.

Буданов также сказал, что война может продолжаться еще не один месяц. «Я не разделяю мнения, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, базирующееся на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего в отношении противника. Но опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе и думаете, что это длительный срок, то вполне понятно, что вы будете правы», – сказал Буданов.

Контрнаступление ВСУ началось в начале лета, с тех пор украинские войска сумели освободить небольшой объем территории на юге страны. Однако ВСУ заявили, что сумели прорвать первую и наиболее укрепленную линию обороны российской армии в Запорожской области.