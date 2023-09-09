Азербайджан против Румынии на старте командного чемпионата Европы

Сегодня, в заключительный день молодежного чемпионата Европы по дзюдо в Гааге (Нидерланды) пройдут командные смешанные соревнования.

Сборная Азербайджана в 1/8 финала встретится с Румынией.

Составы команд на матч и очередность схваток:

Девушки. 70 кг. Фидан Ализаде – Ванесса Толя;

Парни. 90 кг. Вугар Талыбов – Рарес Арсени;

Девушки. Свыше 70 кг. Нигяр Сулейманова – Паулу Пастю;

Парни. Свыше 90 кг. Кенан Насибов – Дариус Георгеску;

Девушки. 57 кг. Айдан Велиева – Флорина Бадичану;

Парни. 73 кг. Вусал Галандарзаде – Иоан Дзитач.

В случае победы наша команда в четвертьфинале встретится с сильнейшим в противостоянии Турции и Нидерландов.

Напомним, что на прошлогоднем молодежном чемпионате Европы Азербайджан в смешанных командных соревнованиях впервые вошел в число призеров, завоевав бронзовые медали.

Накануне в Гааге завершились индивидуальные состязания. Здесь Азербайджан завоевал 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы, заняв 4-е место в общекомандном зачете.