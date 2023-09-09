Азербайджан против Румынии на старте командного чемпионата Европы
Сегодня, в заключительный день молодежного чемпионата Европы по дзюдо в Гааге (Нидерланды) пройдут командные смешанные соревнования.
Сборная Азербайджана в 1/8 финала встретится с Румынией.
Составы команд на матч и очередность схваток:
Девушки. 70 кг. Фидан Ализаде – Ванесса Толя;
Парни. 90 кг. Вугар Талыбов – Рарес Арсени;
Девушки. Свыше 70 кг. Нигяр Сулейманова – Паулу Пастю;
Парни. Свыше 90 кг. Кенан Насибов – Дариус Георгеску;
Девушки. 57 кг. Айдан Велиева – Флорина Бадичану;
Парни. 73 кг. Вусал Галандарзаде – Иоан Дзитач.
В случае победы наша команда в четвертьфинале встретится с сильнейшим в противостоянии Турции и Нидерландов.
Напомним, что на прошлогоднем молодежном чемпионате Европы Азербайджан в смешанных командных соревнованиях впервые вошел в число призеров, завоевав бронзовые медали.
Накануне в Гааге завершились индивидуальные состязания. Здесь Азербайджан завоевал 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы, заняв 4-е место в общекомандном зачете.