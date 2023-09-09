Удар беспилотными летальными аппаратами по аэропорту Пскова был, скорее всего, организован с российской территории. Такой вывод делают британские спецслужбы, исходя из того, что «квадрокоптеры обладают небольшой дальностью полета», говорится в очередной сводке британской военной разведки.

Авторы сводки напоминают, что губернатор Псковской области организовал специальные патрули для перехвата атак дронов на военно-воздушную базу, и, согласно сообщениям, добровольцами записалось до 800 человек. «Патрули будут состоять из групп в 50 человек, распределенных по разным районам области. Они будут патрулировать границу и объекты критической инфраструктуры, в первую очередь аэропорты и авиабазы. Организация патрулей, вероятно, обеспечит определенный уровень защиты от квадрокоптеров, запускаемых с близлежащих территорий», - говорится в сообщении.

Однако, как показала практика, сбивать малые беспилотники огнем из стрелкового оружия сложно, поэтому для их уничтожения российским войскам потребуются системы ПВО, оснащенные средствами наблюдения и средствами перехвата – как физическими, так и электронными.

29 августа в результате ударов дронов по аэропорту Пскова загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76, сообщало МЧС РФ. Повреждения получили четыре самолета. Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявлял, что четыре военно-транспортных самолета Ил-76 были уничтожены и еще несколько повреждено.