Дорожная полиция обратилась к водителям в Баку
Управление Государственной дорожной полиции Баку обратилось в связи с ветреной погодой к водителям и владельцам автомобилей.
В целях предотвращения возможных аварий и других негативных инцидентов ведомство призывает водителей проявлять бдительность на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения.
«Напоминаем, что в ветреную погоду транспортные средства следует парковать подальше от опасных объектов, отдавать предпочтение закрытым помещениям. Владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентами следует быть более ответственными, уделять особое внимание упаковке перевозимого груза, проявлять повышенную осторожность в отношении пешеходов», - сказали в управлении.