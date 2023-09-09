Иран угрожает Азербайджану. Баку готовит план «B» с Турцией и Израилем наш обзор
Согласно информации и видеоматериалам, которые уже несколько дней циркулируют в социальных сетях, Иран вновь концентрирует армейские подразделения на границе с Азербайджаном. По данным, размещенным на телеграм-каналах, близких к «Хезболле» и КСИР, иранская армия сосредоточена в районах, граничащих с Ордубадским районом Нахчыванской автономной республики.
Сообщается, что связано это с ростом напряженности на условной границе между Азербайджаном и Арменией. Как известно, уже несколько дней официальные лица Армении утверждают, что Баку концентрирует армию вдоль границы: то же самое, к слову, делает и Ереван.
Вдобавок премьер-министр Никол Пашинян проводит одну за другой телефонные беседы с лидерами зарубежных стран, заявляя, что Азербайджан якобы готовится к масштабному нападению на Армению. На днях Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. По информации, распространенной иранской стороной, в ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация в регионе.
Замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди обнародовал подробности телефонного разговора Никола Пашиняна и Эбрахима Раиси. По его словам, отвечая Пашиняну, Раиси озвучил следующие тезисы:
- Любой шаг к геополитическим или пограничным изменениям в регионе – это красная линия.
- Приглашения иностранцев вне формата 3+3, совместные военные учения и «подозрительные визиты» усложняют ситуацию.
- Иран готов помочь обеим сторонам разрешить разногласия.
В свою очередь, иранское государственное информационное агентство ИРНА сообщает, что Раиси, подчеркнув в телефонном разговоре роль Ирана как регионального игрока, указал на тот факт, что Тегеран готов предпринять собственные шаги для предотвращения любых геополитических изменений в регионе. Он также подчеркнул, что его страна выступает против любой региональной напряженности и любого изменения исторических границ в регионе.
Базирующееся в Лондоне оппозиционное агентство Iran International сообщает, что Тегеран предупредил Баку о «недопустимости нападения».
Один из источников, на которые ссылается агентство, заявил, что Азербайджан приступил к разработке плана «Б» в координации с Турцией и Израилем против возможного военного вмешательства Исламской республики против Баку.
Не секрет, что Иран является основной силой, противодействующей открытию Зангезурского коридора в регионе. Тегеран утверждает, что открытие этого коридора приведет к «изменению границ в регионе и закрытию дороги к Черному морю через Армению». До этого Иран сосредоточил армейские подразделения на границах Азербайджана и выступал с угрозами в адрес Баку.