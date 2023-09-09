Отдел информации 12:28

Согласно информации и видеоматериалам, которые уже несколько дней циркулируют в социальных сетях, Иран вновь концентрирует армейские подразделения на границе с Азербайджаном. По данным, размещенным на телеграм-каналах, близких к «Хезболле» и КСИР, иранская армия сосредоточена в районах, граничащих с Ордубадским районом Нахчыванской автономной республики. Сообщается, что связано это с ростом напряженности на условной границе между Азербайджаном и Арменией. Как известно, уже несколько дней официальные лица Армении утверждают, что Баку концентрирует армию вдоль границы: то же самое, к слову, делает и Ереван.

Вдобавок премьер-министр Никол Пашинян проводит одну за другой телефонные беседы с лидерами зарубежных стран, заявляя, что Азербайджан якобы готовится к масштабному нападению на Армению. На днях Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. По информации, распространенной иранской стороной, в ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация в регионе. Замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди обнародовал подробности телефонного разговора Никола Пашиняна и Эбрахима Раиси. По его словам, отвечая Пашиняну, Раиси озвучил следующие тезисы: - Любой шаг к геополитическим или пограничным изменениям в регионе – это красная линия. - Приглашения иностранцев вне формата 3+3, совместные военные учения и «подозрительные визиты» усложняют ситуацию. - Иран готов помочь обеим сторонам разрешить разногласия.