Евросоюз ввел новые запреты для россиян

При въезде в Евросоюз у россиян могут быть конфискованы личные автомобили, а также другие вещи, например, смартфоны и ноутбуки, сообщает РБК со ссылкой на регламент Еврокомиссии.

Орган ЕС подтвердил, что, если россиянин въезжает на территорию союза на личной машине, она может быть расценена как нелегальный импорт. Помимо этого, россияне рискуют лишиться ввозимой косметики, чемоданов, ноутбуков и мобильных телефонов, так как они фигурируют в приложении к регламенту, и в Еврокомиссии ответили отрицательно на конкретный вопрос о возможности провоза не только автомобилей, но и личных вещей. Есть в нем и другие пункты: запрещен ввоз изделий из кожи и меха, полудрагоценных и драгоценных камней, туалетной бумаги, шампуней, зубных паст, прицепов и полуприцепов для перевозки грузов, яхт, фотокамер.