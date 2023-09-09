Эрдоган встретился с президентом Египта и саудовским кронпринцем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в Индии, где проходил саммит G20.
«В ходе встречи также обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Египтом, увеличение объемов торговли, новое сотрудничество в области энергетики, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что с назначением послов двусторонние отношения вступили в новую эру. Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что двусторонние отношения в кратчайшие сроки достигнут того уровня, которого они заслуживают. Президент Эрдоган подчеркнул важность поддержки, оказываемой египетской администрацией турецким инвесторам и компаниям. Президент Эрдоган отметил, что они также придают большое значение активизации сотрудничества в области СПГ, атомной энергетики, культуры и образования», - говорится в заявлении канцелярии турецкого президента.
Также президент Эрдоган провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Стороны обсудили состояние двусторонних турецко-саудовских отношений, состоялся обмен мнениями по региональной и международной проблематике, отмечает Anadolu.
Глава турецкого государства находится в столице Индии для участия в 18-м саммите лидеров G20.