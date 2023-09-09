Снег выпал в высокогорных районах Большого Кавказа
На территории Азербайджана продолжаются нестабильные погодные условия, в высокогорных районах Большого Кавказа выпал снег, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.
По информации службы, по состоянию на 10 сентября в 11:00 периодически шли проливные дожди. Станция «Нефтяные Камни» сообщила, что высота волн на Каспии достигла 2,8 м.
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