Предупреждение от Фрэнсиса Фукуямы: Итог войны может затронуть Грузию, Молдову и Казахстан

Исход войны России против Украины будет иметь решающее значение не только для соседних стран в регионе, но и для всего мира , заявил известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

По его словам, которые передает BBC, итоги войны могут напрямую затронуть Грузию, Молдову и Казахстан, так как у России есть претензии на территории этих стран.

«В зависимости от результата этой войны многое может измениться в других странах. Грузия, Молдова и Казахстан – каждая из этих стран немедленно подвергнется влиянию в случае, если Россия победит, удержится, сможет оставить за собой захваченные украинские территории. У России есть претензии на суверенные территории этих стран. Надеюсь, у них будет возможность развиваться как независимые демократии», - заявил Фрэнсис Фукуяма.

Политолог также считает, что исход войны повлияет и на Азиатский регион.

«Кроме того, результат войны также повлияет и на внутриполитическую ситуацию в США, где представители правых политических сил тяготеют к модели управления «сильной рукой», предпочитая видеть своим лидером кого-то похожего на Путина», - сказал Фукуяма.