Россия не видит ничего хорошего в попытках стран Североатлантического альянса «проникнуть» на Южный Кавказ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя военные учения Армении и США.

«Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении», - сказал российский министр, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава МИД РФ также заявил, что Россия сожалеет о намерении армянского руководства провести военные учения с США. «У нас это вызывает сожаление, действия армянского руководства. Мы об этом сказали», - сказал Лавров.