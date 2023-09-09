«Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента (Армении) позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить», - сказал Лавров журналистам.

Заявления политических деятелей Армении о том, что Москва «отдала» Карабах ( Карабах ский регион Азербайджана – ред.) Азербайджану, являются некорректными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Лавров указал, что этот «деятель» сослался на трехсторонние договоренности, подписанные в ноябре 2020 года президентами Азербайджана и РФ, а также премьер-министром Армении.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Там вообще ничего не говорится про статус Карабаха, и на тот момент все три лидера исходили из того, что по этому статусу предстоят еще дополнительные переговоры, - сказал глава МИД РФ. – Но, когда впоследствии в Праге, куда были приглашены президент Азербайджана и премьер Армении, они подписали заявление, в котором говорится, что они признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года, - все, вопрос закрыт».

«Обвинять нас… не надо. Надо отвечать перед своим народом самостоятельно», - сказал российский министр.