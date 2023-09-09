В Грузии поездка Гарибашвили в США вызвала скандал. Требуют импичмента премьера

Оппозиционная парламентская партия «Лело для Грузии» планирует запустить процедуру импичмента премьер-министра Ираклия Гарибашвили, так как он якобы использовал правительственный самолет в личных целях. Об этом сообщил на брифинге член политсовета партии Леван Самушия.

На днях в соцсетях появилось фото, на которой изображен премьер Грузии, заявлялось, что он находится в США. Позже департамент стратегических коммуникаций правительства Грузии подтвердил информацию, отметив, что глава правительства находился в США вместе с сыном, который поступил в Пенсильванский университет. В департаменте подчеркнули, что для частного визита в США Гарибашвили воспользовался чартерным рейсом. Информация о чартерном рейсе вызвала ажиотаж в грузинском обществе. Многие считают, что зарплата главы правительства не позволяет ему нанять частный самолет. Грузинский оппозиционный телеканал Pirveli накануне сообщал, что премьер-министр путешествовал в США на правительственном самолете. Рейс состоялся 19 августа.

Основатель и руководитель летной службы Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил Pirveli, что премьер Грузии отправился в Мюнхен на правительственном самолете, а далее пересел на рейс до США. Гаиашвили заявил журналисту, что заказ подготовить авиалайнер для премьер-министра поступил от Службы госохраны. По его словам, самолеты для правительства всегда заказывает Анзор Чубинидзе, глава службы государственной охраны.

Для начала процедуры импичмента члена правительства 50 депутатов из 150 должны обратиться в Конституционный суд Грузии. Если он в течение месяца установит, что чиновник нарушил закон, парламент в течение двух недель должен рассмотреть постановление об импичменте. Член правительства будет считаться освобожденным с должности, если за это проголосуют большинство из 150 депутатов.

Параллельно правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» ведет процедуру импичмента в отношении президента Саломе Зурабишвили. Ее обвиняют в нанесении официальных визитов в европейские страны без одобрения правительства. Согласно конституции, президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.