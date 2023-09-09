Заявление Бакинской военной прокуратуры
В Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана солдат Кянан Бахман оглу Джафаров нанес себе огнестрельное ранение. Об этом сообщили в Военной прокуратуре.
На основании полученной информации сотрудники Бакинской военной прокуратуры, отдела криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия, в качестве вещественных доказательств взяли представляющие значимость для дела предметы, получены показания и произведены иные действия.
В Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены необходимые следственные действия.
В настоящее время расследование продолжается, и в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры.