Российского временного поверенного вызвали в МИД Румынии

В субботу румынские власти обнаружили новые фрагменты российского беспилотника, разбившегося неделю назад на территории Румынии. Беспилотник был запущен во время атак России на речные порты Украины, он взорвался всего в сотнях метров от румынской границы, отмечет Reuters.

МИД Румынии вызвал российского временного поверенного после обнаружения на территории Румынии фрагментов беспилотника, похожего на те, что используются российской армией, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории вблизи границы с Украиной фрагментов дронов, аналогичных тем, которые использовались российскими войсками в ходе агрессии против Украины», — говорится в сообщении румынского МИД.

Румынская сторона осудила действия России в отношении Украины, в том числе на Дунае, недалеко от границы с Румынией. Бухарест считает, что они несут риски для румынских граждан, проживающих вблизи. «Юлиан Фота решительно попросил российскую сторону прекратить действия против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые каким-либо образом угрожают безопасности румынских граждан в регионе», — сказано в сообщении.

На прошлой неделе министр обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил, что обломки того, что могло быть российским беспилотником, были найдены в районе Плауру в уезде Тулча, который граничит с украинским городом Измаил Одесской области. В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что если будет подтверждено, что найденные компоненты принадлежат российскому беспилотнику, то это будет «серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии».