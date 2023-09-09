Российского временного поверенного вызвали в МИД Румынии
МИД Румынии вызвал российского временного поверенного после обнаружения на территории Румынии фрагментов беспилотника, похожего на те, что используются российской армией, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
В субботу румынские власти обнаружили новые фрагменты российского беспилотника, разбившегося неделю назад на территории Румынии. Беспилотник был запущен во время атак России на речные порты Украины, он взорвался всего в сотнях метров от румынской границы, отмечет Reuters.
«Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории вблизи границы с Украиной фрагментов дронов, аналогичных тем, которые использовались российскими войсками в ходе агрессии против Украины», — говорится в сообщении румынского МИД.
Румынская сторона осудила действия России в отношении Украины, в том числе на Дунае, недалеко от границы с Румынией. Бухарест считает, что они несут риски для румынских граждан, проживающих вблизи. «Юлиан Фота решительно попросил российскую сторону прекратить действия против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые каким-либо образом угрожают безопасности румынских граждан в регионе», — сказано в сообщении.
На прошлой неделе министр обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил, что обломки того, что могло быть российским беспилотником, были найдены в районе Плауру в уезде Тулча, который граничит с украинским городом Измаил Одесской области. В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что если будет подтверждено, что найденные компоненты принадлежат российскому беспилотнику, то это будет «серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии».