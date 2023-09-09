Генсек Совета Европы: «Выборы» в Ханкенди не имеют правовой основы

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что «выборы» в Ханкенди не имеют правовой основы.

«Гуманитарная ситуация в регионе и уважение международных стандартов имеют основополагающее значение. Совет Европы призывает все стороны снизить напряженность, начать диалог и восстановить мир. Совет Европы готов оказать поддержку в этом», - написала в соцсети X генсек Совета Европы.