Генсек Совета Европы: «Выборы» в Ханкенди не имеют правовой основы
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что «выборы» в Ханкенди не имеют правовой основы.
«Гуманитарная ситуация в регионе и уважение международных стандартов имеют основополагающее значение. Совет Европы призывает все стороны снизить напряженность, начать диалог и восстановить мир. Совет Европы готов оказать поддержку в этом», - написала в соцсети X генсек Совета Европы.
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