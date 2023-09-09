Россия недовольна предложением ООН

Предложение подключить к системе SWIFT «дочку» Россельхозбанка (РСХБ) в Люксембурге для возобновления зерновой сделки неприемлемо, Москва готова вернуться к соглашениям только при выполнении ее условий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров журналистам.

«Россия будет готова вернуться к исполнению украинской части зерновой сделки в тот же день, когда будут сняты все препоны для экспорта российской сельхозпродукции», — цитирует Интерфакс российского министра.

По словам Лаврова, схема с подключением филиала РСХБ в Люксембурге к SWIFT нереалистична, поскольку «этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, вообще уже там исчерпал свои возможности, он там будет закрываться».

Лавров добавил, что Россия ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, но они обречены на провал, если Запад будет только обещать. По словам российского министра, письмо Гутерриша с предложениями по соглашениям «создает впечатление, что его пытаются использовать для продвижения односторонних подходов».