Макрон назвал свои условия

Изменение дислокации французских войск в Нигере может произойти только по запросу президента страны Мохамеда Базума. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в рамках саммита Группы двадцати (G20), который проходит в Нью-Дели.

«Мы требуем освобождения президента Базума и восстановления конституционного порядка. Мы не признаем легитимность заявлений мятежников, - сказал Макрон. - Если мы будем проводить передислокацию французских войск, то это произойдет исключительно по запросу президента Базума и при координации с ним».

Макрон сказал, что французские войска находятся в Нигере по просьбе законных властей страны.

6 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), ввели против путчистов жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. В начале августа стало известно, что путчисты денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных, и потребовали вывода контингента. Франция не признает эти требования в связи с тем, что соглашения о размещении военных были заключены с прежними властями Нигера, которых Париж признает в качестве единственно легитимных.