В воскресенье, 10 сентября, состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили региональные вопросы, в том числе нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией.