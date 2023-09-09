Иранская делегация в Парке военных трофеев в Баку
Иранская военная делегация, которая находится в Азербайджане с визитом, посетила Парк военных трофеев в Баку.
АПА сообщает, что делегация во главе с генерал-майором Мухаммедом Ахади ознакомилась с военной техникой, которую Азербайджан захватил в качестве трофея в Отечественной войне, были сделаны памятные фотографии.
Напомним, 9 сентября в Баку состоялось заседание азербайджано-иранской совместной военной комиссии.
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