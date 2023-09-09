Эрдоган американцам: У вас есть Конгресс, у меня есть парламент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расстроен сохраняющимся в Конгрессе США трендом на увязывание вопроса о продаже Турции самолетов F-16 с одобрением Анкарой заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

«Мы на ногах поговорили на саммите с Байденом. К сожалению, по теме F-16 наши друзья все повторяют «Швеция, Швеция». Нас этот подход расстраивает. Я скажу одно. Вы на все говорите, что у вас есть Конгресс. У меня он тоже есть. Пока этот вопрос [о заявке Швеции] не пройдет через мой парламент, я ничего не скажу. Единолично я такое решение принять не могу. Решение о членстве Швеции примет парламент Турции», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Нью-Дели, где проходит саммит G20.

Парламент Турции сможет рассмотреть вопрос Швеции в октябре, когда вернется с каникул.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Американские законодатели могут препятствовать продажам вооружений США другим государствам. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывали увязать такие поставки Турции с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.