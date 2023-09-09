Беспилотники уничтожили «избирательный» штаб России в Украине

Во время атаки в здании участка людей не было. Где именно находился избирательный участок, Булаев не сообщил.

Один из избирательных участков в оккупированной Россией части Запорожской области уничтожен в результате ночной атаки дронов, рассказал зампред ЦИК России Николай Булаев.

9 сентября УНИАН со ссылкой на источник СБУ сообщало, что украинские дроны-камикадзе атаковали избирательный штаб в селе Скельки Васильевского района Запорожской области, который оккупационные власти использовали для хранения избирательных бюллетеней и документов.

Взрывы также прогремели 8 сентября на одном из участков в оккупированном Бердянске Запорожской области.

В России 8-10 сентября проходят региональные выборы. Голосование также проводится в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины — там выбирают членов в «региональные парламенты», которые после выборов должны также утвердить глав этих захваченных украинских регионов.