Минобороны о ранении азербайджанского солдата

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 10 сентября около 13:30 военнослужащий азербайджанской армии Хайям Махал оглы Эминов на территории Агдамского района попал на противопехотную мину, заложенную с целью провокации разведывательно-диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований.

После оказания первой медицинской помощи военнослужащий был эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Опасности для его жизни нет.

В Минобороны Азербайджана отметили, что в настоящее время инженерно-фортификационными подразделениями проводятся работы по разминированию данного участка.

В заявлении оборонного ведомства отмечается, что в последнее время наблюдается массовая закладка мин остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском экономическом районе, тем самым продолжается политика минного террора против Азербайджана.