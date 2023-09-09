Заявления о том, что Иран собирает войска на границе с Азербайджаном, совершенно необоснованны. Об этом сказал начальник Управления международных отношений и оборонной дипломатии Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Мухаммед Ахади.

Ахади указал, что иранская военная делегация находится с визитом в Баку для участия в заседании совместной комиссии: «Перед заседанием делегация провела встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, и в ходе встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в военной сфере».