Генерал-майор Мухаммед Ахади: «Иран и Азербайджан договорились укреплять военное сотрудничество» новость дополнена
Заявления о том, что Иран собирает войска на границе с Азербайджаном, совершенно необоснованны. Об этом сказал начальник Управления международных отношений и оборонной дипломатии Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Мухаммед Ахади.
Ахади указал, что иранская военная делегация находится с визитом в Баку для участия в заседании совместной комиссии: «Перед заседанием делегация провела встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, и в ходе встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в военной сфере».
Выступая на на 3-м заседании Совместной комиссии по военному сотрудничеству между Министерством обороны Азербайджана и Генштабом Вооруженных сил ИРИ, Мухаммед Ахади отметил, что некоторые силы в последнее время распространяют безосновательную информацию, пытаясь подорвать узы дружбы и добрососедские отношения между Ираном и Азербайджаном, подчеркнув в этой связи важность взаимных визитов и рабочих встреч.
В сообщении Минобороны Азербайджана говорится, что на заседании Совместной комиссии были высоко оценены реализуемые меры, отмечено наличие хорошей основы для развития сотрудничества на двустороннем, региональном и международном уровнях.