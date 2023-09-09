Азербайджанская команда «Зиря» стала бронзовым призером турнира. На групповой стадии наши футболисты уступили украинскому «Андезиту» (0:1) и болгарскому «Терра Траку» (0:2). Но, победив в стыковом матче словацкую команду «Гидрокрес» (3:2), «Зиря» удалось пробиться в плей-офф.

В 1/8 финала азербайджанская команда уверенно обыграла венгерский «Шанто» (4:0). Затем был также в сухую повержен британский «Соккер» (5:0). И лишь в полуфинале «Зиря» уступила 1:3 будущему победителю Лиги чемпионов - черногорскому коллективу «Спортско братство Соборного храма».

Ну а в матче за 3-е место азербайджанская команда уверенно обыграла румынский АЕК (5:1) и завоевала бронзовые медали.